СК начал проверку после смерти четырех человек в результате пожара в здании в Самаре

ТАСС, 7 ноября. Следственное управление СК РФ по Самарской области начало проверку после смерти четырех человек в результате пожара в трехэтажном здании в Самаре, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время на место происшествия выехала следственная группа, в ближайшее время начнется осмотр места происшествия. Начата доследственная проверка, устанавливаются личности погибших и пострадавших, выясняются все обстоятельства происшествия, причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в трехэтажном здании с мансардой поступило в 08:24 по местному времени, площадь возгорания составила 500 кв. м. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Погибли четверо, еще четыре человека получили травмы различной степени.

Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, в здании расположен нелегальный хостел.