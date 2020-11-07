Пресс-секретарь вице-премьера Оверчука рассказал о его состоянии после ДТП

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Состояние заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука стабильное. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь вице-премьера Андрей Матвеев.

"Состояние Алексея Логвиновича стабильное. В ближайшие дни он будет находиться под контролем врачей", - сказал он.

Как отметил Матвеев, по предварительным данным, у водителя вице-премьера, также пострадавшего в ДТП, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

По словам источника ТАСС, второй участник ДТП жив.

Ранее сообщалось, что зампредседателя правительства Алексей Оверчук пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве и находится в больнице. По данным ГУ МВД, два автомобиля столкнулись в районе 7-го км проспекта около 20:30 6 ноября.