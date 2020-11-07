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Два человека погибли в результате ДТП в Оренбуржье

В аварии пострадал подросток

ТАСС, 7 ноября. Два водителя погибли в результате столкновения автомобилей "Лада-Калина" и "ВАЗ-2110-Богдан" в Оренбургской области. Также пострадал несовершеннолетний пассажир, сообщила в субботу пресс-служба управления ГИБДД по региону.

"Столкновение произошло между автомобилями "Лада-Калина" и "ВАЗ-2110-Богдан". В результате столкновения оба водителя погибли на месте от полученных травм. Несовершеннолетний пассажир одного из автомобилей госпитализирован в Саракташскую районную больницу", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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РоссияОренбургская область
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