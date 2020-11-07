"Газпром нефть" запустит остановленные в ЯНАО нефтяные скважины в течение 12 часов

ТАСС, 7 ноября. "Газпром-нефть" остановила 66 скважин из-за пожара, возникшего на внутрипромысловом нефтепроводе на Еты-Пуровском месторождении утром в субботу. Однако после ликвидации возгорания планирует запустить фонд скважин в течение 12 часов, сообщили ТАСС в компании.

"Запуск остановленного фонда (66 скважин) планируется в течение 12 часов. Все объекты подготовки и транспортировки нефти на предприятии работают в штатном режиме", - говорится в комментарии компании.

Ранее в САЦ Минэнерго сообщали, что в 08:17 мск произошел порыв магистрального нефтепровода с возгоранием "Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз" ("дочка" ПАО "Газпром нефть"). В "Газпром нефти" уточнили, что возгорание произошло не на магистральном нефтепроводе, а на внутрипромысловом нефтесборном трубопроводе. Пожар возник в результате разгерметизации трубопровода с последующим возгоранием, уточнили в компании, пострадавших нет.

"Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз" - дочерняя компания "Газпром нефти" (99%). Регионы деятельности - ХМАО - Югра и ЯНАО. Предприятие разрабатывает более 30 месторождений. Еты-Пуровское месторождение разрабатывается с 2003 года, является одним из самых удаленных промыслов "Ноябрьскнефтегаза". За годы эксплуатации было добыто свыше 16,6 млн тонн нефти.