В Самаре назвали возможную причину пожара в хостеле

ТАСС, 7 ноября. Аварийный режим работы электрооборудования мог стать причиной пожара в доме в Самаре, где, по предварительным данным, находился нелегальный хостел. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования", - сказал он. Также установлено, что земля, на которой построено данное здание, принадлежит частному лицу. "При этом земля предназначена для индивидуального жилищного строительства. Что там реально располагалось в здании, будет устанавливаться. Но, предварительно, там был хостел", - сообщил собеседник агентства.

В результате пожара погибли четыре человека и столько же пострадали. Он возник на улице Промышленности в Самаре в субботу утром, горение происходит на третьем этаже трехэтажного кирпичного здания с мансардой. Пожар локализован на площади 500 кв. м.

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