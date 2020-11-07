В МВД сообщили, что каждое четвертое преступление в РФ происходит в сфере IТ-технологий

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Четверть всех зарегистрированных преступлений в России происходит с использованием новых технологий. Об этом в субботу в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1" сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

"Каждое четвертое зарегистрированное (в России - прим. ТАСС) преступление - [совершается] с использованием IT-технологий", - сказал он.

Брилев сообщил, что в Москве недавно была раскрыта группа из 30 хакеров. Колокольцев уточнил, что у них изъято 500 компьютеров, 100 серверов и база данных на несколько миллионов пользователей кредитных карт по всему миру.

Также глава МВД РФ в ходе интервью отметил, что раскрываемость убийств в современной России приблизилась по результативности к советскому времени: более 98%.