Пожар в Самаре, где погибли четыре человека, полностью потушили

ТАСС, 7 ноября. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в Самаре, при котором погибли четыре человека и еще четверо получили ранения. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В 12:51 (11:51 мск) по местному времени объявлена полная ликвидация пожара", - сказали в главке.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в трехэтажном здании с мансардой поступило в 08:24 по местному времени, площадь возгорания составила 500 кв. м. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, в здании расположен нелегальный хостел.

В новость были внесены изменения (12:29 мск) - добавлены подробности