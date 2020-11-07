Около 40 человек госпитализировали после отравления в кафе Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Острую кишечную инфекцию диагностировали у 39 человек, в том числе у 12 детей, которые госпитализированы после посещения одного из кафе Махачкалы. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Дагестан.

"За период с 3 по 7 ноября в Махачкале зарегистрировано 40 случаев острой кишечной инфекции. В инфекционный стационар, временно развернутый в пандемию на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 39 человек, в том числе 12 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Они получают все необходимое лечение.

"По результатам опроса заболевших установлен единый фактор передачи инфекции, все они покупали еду в одном кафе. Эпидемиологическим расследованием вспышки занимаются специалисты Роспотребнадзора", - сказано в пресс-релизе.