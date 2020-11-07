Число пострадавших при пожаре в Самаре выросло до пяти

ТАСС, 7 ноября. Число пострадавших в результате пожара в нелегальном хостеле в Самаре выросло до пяти человек. Об этом ТАСС сообщили в субботу в ГУ МЧС по Самарской области.

"Пострадали пять человек, четверо погибли", - сказал собеседник агентства.

На данный момент пожар ликвидирован. Его общая площадь составила 500 кв. м.

Пожар возник на улице Промышленности в Самаре в субботу утром, горение происходило на третьем этаже трехэтажного кирпичного здания с мансардой. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования. Земля, на которой построено данное здание, принадлежит частному лицу, при этом она предназначена для индивидуального жилищного строительства.

Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, в здании расположен нелегальный хостел.