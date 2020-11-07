СК проверит данные о размещении хостела в здании в Самаре, где при пожаре погибли люди

ТАСС, 7 ноября. Следственное управление СК РФ по Самарской области проверит информацию о размещении хостела в здании в Самаре, где в результате пожара погибли четыре человека, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в субботу.

"Будет проверена информация о том, что в доме функционировал неофициальный хостел", - сообщили в СК.

Пожар возник на улице Промышленности в Самаре в субботу утром, горение происходило на третьем этаже трехэтажного кирпичного здания с мансардой. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования. Земля, на которой построено здание, принадлежит частному лицу, она предназначена для индивидуального жилищного строительства.

Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, в здании расположен нелегальный хостел.