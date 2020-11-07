Глава МВД отметил, что истина восторжествовала в деле Ефремова

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Истина восторжествовала и виновный понес ответственность, несмотря на тяжесть расследования уголовного дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1" .

"Я себя поймал на мысли, что наше население видит, как тяжело проходят эти дела по привлечению к заслуженной ответственности подобного рода водителей. Это ведь сколько мук ада нужно пройти и следователям, и сотрудникам, чтобы выявить, доказать, изобличить подобного рода горе-водителей и привлечь их к законной ответственности", - сказал он, комментируя дело актера Михаила Ефремова.

Министр также отметил, что другого исхода не могло быть. "Каких только эпитетов не наслушались органы следствия в свой адрес со стороны общественных защитников, со стороны адвокатов. Но все равно истина восторжествовала и виновный понес заслуженное наказание. Других вариантов здесь просто нет, здесь нужно принципиально ко всем относиться одинаково", - подчеркнул Колокольцев.

22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор Пресненского районного суда Москвы сократил срок наказания Ефремову с 8 до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда потерпевшим. В пятницу актер был этапирован в колонию. По данным ОНК, он будет отбывать наказание в Белгородской области.