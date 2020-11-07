Россия выдала Италии обвиняемого в хищении и покушении на убийство

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. РФ выдала Италии для привлечения к уголовной ответственности обвиняемого в хищении, покушении на убийство и незаконном ношении огнестрельного оружия. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

"Генеральная прокуратура по запросу итальянской стороны выдала Иона Райлеана (Райляна) для привлечения к уголовной ответственности. В сопровождении спецконвоя при соблюдении всех мер безопасности обвиняемый отправлен в Италию", - отметили в Генпрокуратуре.

Мужчина обвиняется по нескольким статьям итальянского уголовного кодекса - в хищении, покушении на убийство и незаконном ношении оружия.

1 января 2016 года Райлеан в итальянском городе Канеграте вместе с сообщниками, используя маски, холодное оружие и пистолет, проник в ресторан и напал на местного жителя. Они избили его в том числе холодным оружием и похитили €7 000. Кроме того, грабители пытали потерпевшего, чтобы выяснить код от сейфа, и забрали у него сотовый телефон. "В ноябре 2016 года суд Бусто-Арсицио Итальянской Республики вынес в отношении Иона Райлеана приказ о заключении под стражу. Также он был объявлен в розыск", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что деяния Райлеана являются наказуемыми по российскому уголовному законодательству и соответствуют п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору и с применением оружия"), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение покушение на убийство), ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконное ношение огнестрельного оружия").