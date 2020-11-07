Следствие просит об аресте экс-главы ростовского и дагестанского ФСИН по новому делу

МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Следствие в Дагестане ходатайствует о заключении под стражу бывшего руководителя ГУ УФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями в период работы в Дагестане, сообщил ТАСС представитель пресс-службы республиканского управления СК России.

"Следствие вышло в суд с ходатайством о заключении под стражу Муслима Даххаева по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - сообщил собеседник агентства.

По версии следствия, с 2014 по 2017 годы Даххаев, возглавляя дагестанское УФСИН и используя служебные полномочия вопреки интересам службы, незаконно организовал вывод из колонии-поселения шестерых осужденных в свой дом и в домовладение своей матери, где незаконно был использован труд осужденных при проведении строительных и ремонтных работ.

"Для охраны осужденных и общего контроля за работами в домовладениях он незаконно освободил от исполнения своих служебных обязанностей двух сотрудников службы исполнения наказания. Противоправными действиями Даххаева существенно нарушены интересы управления ФСИН, подорван его авторитет как органа государственной власти, а также причинен имущественный ущерб в виде заработной платы за счет федерального бюджета, выплаченной в указанный период осужденным и двум сотрудникам следственного изолятора за работу, осуществленную в интересах Даххаева и его матери", - рассказал собеседник агентства.

Ростовский областной суд 2 октября вынес приговор по делу Даххаева, согласно которому бывшему руководителю ГУ ФСИН по Ростовской области назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии-поселении. Также Даххаев на два года лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Даххаев был задержан в Ростове-на-Дону 13 ноября 2019 года. Как сообщал ТАСС адвокат Александр Заманский, его подзащитному вменяют разглашение гостайны в виде нарушения секретного документооборота внутри организации.