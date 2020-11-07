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Дело Пола Уилана

Омбудсмен Мордовии рассказал, что Уилан не жаловался на условия в колонии

Американца приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж против России

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Мордовии Валерий Левин не получал жалоб от американца Пола Уилана, приговоренного к 16 годам лишения свободы за шпионаж против России и отбывающего наказание в республике. Об этом Левин сообщил ТАСС в субботу.

"Никаких жалоб в мой адрес не поступало [от Уилана на условия содержания в колонии]", - сообщил он.

Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в его отношении уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

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