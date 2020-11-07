Призывавшую снести кресты на Урале жительницу Уфы арестовали на два месяца

УФА, 7 ноября. /ТАСС/. Кировский суд Уфы по ходатайству следователя Управления ФСБ по Башкирии арестовал на два месяца Рамилю Саитову, которая в интернете призывала снести все кресты на Урале. Женщина обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета, сообщила в субботу объединенная пресс-служба судов республики.

"С учетом личности Саитовой Р. Х., принимая во внимание неоднократное привлечение ее к административной ответственности за совершение правонарушений экстремистской направленности, суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 6 января 2021 года", - сказано в сообщении.

Саитова органами предварительного следствия обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета. Саитова 3 ноября разместила видеозапись в Youtube, в которой сообщила о проведении "йыйына" (собрание, сход в переводе с башкирского) в декабре, на котором будет обсуждаться вопрос снесения всех крестов на Урале.