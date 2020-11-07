Прокуратура ведет проверку массового отравления в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Советского района Махачкалы начала проверку после массового отравления в одном из кафе города, после происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"По поручению прокуратуры республики прокуратура Советского района Махачкалы с привлечением регионального управления Роспотребнадзора организовала проверку по факту массового отравления граждан, в том числе несовершеннолетних, в одном из кафе. В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников кафе в части соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при организации питания", - сообщила представитель ведомства.

Она уточнила, что после массового отравления возбудили уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". "Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре", - добавила собеседница агентства.

Ранее в субботу в пресс-службе республиканского Минздрава сообщили, что с 3 по 7 ноября в Махачкале зарегистрировано 40 случаев острой кишечной инфекции, госпитализировано 39 человек, в том числе 12 детей. Установлено, что все заболевшие покупали еду в одном и том же кафе. Первичные результаты лабораторного исследования показали, что у всех отравившихся выявлена сальмонелла.