Жителя Кабардино-Балкарии осудят за осквернение памятника воинам, погибшим в ВОВ

НАЛЬЧИК, 7 ноября. /ТАСС/. Жителя Майского района Кабардино-Балкарии (КБР) будут судить за то, что он сбил ногами элементы мемориала памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом журналистам сообщили в субботу в управлении СК РФ по Кабардино-Балкарии.

"Майским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по КБР завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 ("Вандализм") УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 1 октября 2020 года обвиняемый 1999 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории "Александровского центрального сквера" в станице Александровская Майского района КБР, "выражая неуважение к обществу, к общепринятым нормам морали и нравственности, понимая, что его действия являются открытым вызовом общественному порядку, из хулиганских побуждений нанес удары ногами по элементам композиции мемориала, повредив их и повалив на землю".