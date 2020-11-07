Жительницу Апатитов осудили на 2,5 года за несчастный случай с погибшим на производстве

МУРМАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил к 2,5 годам колонии поселения бывшую работницу предприятия в городе Апатиты Мурманской области, признав ее виновной в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека. Об этом в субботу сообщает пресс-служба управления СК России по Мурманской области.

"Собранные следственным отделом по городу Апатиты СК РФ по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора подсудимой 1973 года рождения. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека"). Приговором суда за совершение инкриминируемого преступления подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев", - сказано в сообщении.

Уточняется, что отбывать наказание женщина будет в колонии-поселении, ей назначено также дополнительное наказание: запрещено работать на опасных производственных объектах три года.

По информации следователей, 29 мая 2019 года женщина, занимавшая должность электромонтера по оперативным переключениям в распределительных сетях на одном из промышленных предприятий города Апатиты, не получив соответствующего указания, сознательно выполнила оперативные переключения на ячейке оборудования по обогащению руды, ранее выведенного в ремонт. "В результате ее действий барабан мельницы вместе с площадкой и находившимися на ней двумя работниками, выполнявшими текущий ремонт, прокрутился, площадка затянулась в пространство между барабаном и ограждением мельницы, и потерпевшие оказались зажатыми частями металлоконструкции площадки между барабаном мельницы, защитным ограждением мельницы и бетонным основанием площадки обслуживания. От полученных травм один из потерпевших скончался на месте. Здоровью второго потерпевшего причинен тяжкий вред", - пояснили в ведомстве.

Приговор, назначенный судом, в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней после решения суда.