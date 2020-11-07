Во Франции начали расследование в связи с созданием на Корсике террористической группы

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Французская Национальная прокуратура по делам о терроризме начала расследование по факту "создания преступной террористической группировки" на Корсике. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse по сведениям, полученным из следственных кругов.

Внимание сотрудников органов безопасности Франции привлекла "подпольная пресс-конференция", которую радикалы-националисты провели в горном поселке Кастанисья департамента Верхняя Корсика 28 октября. Коммюнике об этой акции сепаратистов было затем передано информационному сайту Corse Net Infos, который опубликовал эти сведения.

Речь идет о FLNC 76 - одной из группировок, отколовшихся от Фронта национального освобождения Корсики (FLNC), ранее прекратившего террористическую деятельность. Присутствовавший на пресс-конференции журналист сообщил сайту, что ее провели двое вооруженных и одетых в черное людей со скрытыми лицами. Один из них, в частности, заявил, что "группа более не намерена ограничиваться мирными действиями".

В коммюнике содержится требование выпустить сепаратиста, писателя Жан-Франсуа Сантини, помещенного под стражу "без каких-либо доказательств" вины и уже проводившего в знак протеста голодовку в тюрьме. Также корсиканские радикалы недовольны теми мерами, которые центральное правительство принимает при борьбе против эпидемии нового коронавируса. В частности, введенный недавно по всей стране карантин, в результате которого были закрыты все кафе и рестораны, корсиканские националисты расценивают как "попытку поставить на колени корсиканский народ". Корсика большую часть своих доходов получает от туризма.

Вновь поднимают радикалы и вопрос об арабских мигрантах, прибывающих на остров в течение уже нескольких десятилетий. Группировка предупреждает проживающих, по ее мнению, на острове "исламских радикал-фашистов", что "не потерпит проведения каких-либо террористических актов и репрессий на острове".

Первое расследование

Это уже второе расследование, проводимое французской полицией на Корсике в связи с активизацией радикальных группировок, отколовшихся от FLNC. 10 октября этого года французская юстиция предъявила обвинения в терроризме 9 из 12 граждан страны, задержанных в ходе расследования произошедшего в июле этого года обстрела казармы жандармерии в городе Бастия (северная часть Корсики). Обвинения были предъявлены по подозрению в создании преступной группировки, преследующей террористические цели, а также совершенных в составе группы действий, которые привели к разрушениям. Девять задержанных обвиняются и в незаконном хранении оружия с террористической целью.

После предъявления обвинений три человека были помещены под стражу, еще четверо - под судебный контроль. Среди находящихся в заключении - Жан-Франсуа Сантини. Его освобождения уже потребовали от центрального правительства Франции такие высокопоставленные представители корсиканских националистов как председатель Исполнительного совета острова Жиль Симеони и председатель Ассамблеи Корсики Жан-Ги Таламони.

Об ответственности Фронта национального освобождения Корсики за обстрел казармы заявили 14 июля четыре вооруженных человека в масках. Это заявление они сделали, ворвавшись за заседание местной патриотической организации, проходившее в одном из монастырей. Они также потребовали от центральных властей Франции "начать подлинный процесс деколонизации острова и признания корсиканского народа". Прежде чем покинуть монастырь, они дали из автоматов несколько очередей в воздух.

Фронт национального освобождения Корсики

Радикальная группировка Фронт национального освобождения Корсики, выступающая за отделение острова от Франции, была создана в 1976 году. За время своего существования ее боевики совершили более 4,5 тыс. терактов. В основном это были обстрелы казарм полиции и жандармерии, подрывы зарядов у зданий банков, отделений казначейства и налогового ведомства.

Были взорваны многие десятки особняков в знак протеста против приобретения собственности на острове "выходцами из французской метрополии". Также были совершены несколько убийств.

Однако в июне 2014 года группировка заявила об прекращении вооруженной борьбы и переходе на легальные формы деятельности. Во многом это было связано с успехами радикальных националистов и сторонников сепаратизма на местных выборах. В то же время в результате того, что в начале 21 века от основной организации откололись отдельные небольшие группировки, террористическая деятельность на острове не прекратилась.

Кроме того, 1 октября 2019 года в газете Corse Matin было даже опубликовано сообщение о якобы произошедшем "восстановлении" исторической части группировки FLNC. Основой для публикации стала подпольная пресс-конференция, которую провели некие четыре человека, одетые в черное и лица которых были скрыты масками.