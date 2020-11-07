В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Люберецком районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Легкомоторный самолет потерпел крушение в поле в Люберецком районе. На борту были два человека, предварительно, оба погибли", - сказал собеседник агентства, уточнив, что погибшими являются мужчина и женщина.

Источник добавил, что после падения самолет загорелся. Борт совершил аварийную посадку в районе Новорязанского шоссе в поле.

​​​​В пресс-службе МЧС России подтвердили факт аварийной посадки самолета Cessna возле поселка Томилино, отметив, что причиной крушения стал неисправный двигатель. "По прибытии пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение самолета на площади 5 кв. м. Подразделениями МЧС России деблокированы двое погибших", - сказал собеседник агентства. На земле жертв и разрушений нет. Возгорание ликвидировано.

В МЧС отметили, что информация о ЧП поступила в 15:20 мск. К ликвидации последствий аварии привлекли 40 человек и 13 единиц техники.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская подтвердила ТАСС факт крушения самолета, проводится доследственная проверка. "Следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте и криминалисты управления выехали к месту крушения легкомоторного самолета в Московской области", - сообщила Марковская.

В новость внесены изменения (16:24 мск) - добавлены подробности по тексту.