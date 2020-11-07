СМИ: во Франции задержали подозреваемого в нападении на священника в Лионе

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Французская полиция задержала подозреваемого в нападении на православного священника Николаса Какавалакиса в Лионе. Об этом сообщила в субботу газета Le Parisien.

Согласно ее сведениям, речь идет о гражданине Грузии Георгии П. Операция по задержанию была проведена в пятницу в Лионе. Задержана также его жена 35-и лет, родившаяся в России.

По данным Le Parisien, 40-летний задержанный признался, что совершил преступление в наказание за любовную связь его супруги с 52-летним священником. В то же время он утверждает, что не намеревался убивать его. Он также сообщил, что выбросил ружье, из которого стрелял в священника, в реку Сону.

Сотрудники уголовного розыска Лиона проверяют в настоящее время эти сведения. Ими был проведен обыск в квартире подозреваемого. Там найдено оружие, но не относящееся к данному преступлению.

Признание жены

О нападавшем сообщил полиции сам священник после того, как вышел в госпитале из состояния комы. Жена нападавшего подтвердила следователям, что находилась в любовных отношениях со священником. В то же время она утверждает, что ей ничего не было известно о планах мужа напасть на этого человека.

По сведениям газеты, Николас Какавалакис в ближайшее время должен покинуть пост настоятеля храма. В последние недели он уже не проводил там служб.

Нападение на священника греческой церкви в Лионе было совершено 31 октября вечером, когда он в гражданской одежде запирал двери храма. Злоумышленник дважды выстрелил в свою жертву в упор из обреза. Священник получил тяжелое ранение в область печени и был срочно госпитализирован.

Первоначально правоохранители задержали человека, внешность которого могла соответствовать показаниям свидетелей, однако затем он был отпущен. Также был отпущен другой мужчина, у которого существовал конфликт с Какавалакисом.