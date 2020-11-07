В Москве произошел пожар в неэксплуатируемом здании на территории ЖК "Сильвер"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Строительный мусор и опалубки горят на площади 100 кв. м в двухэтажном не введенном в эксплуатацию здании на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре по адресу: проезд Серебрякова, дом 11, корпус 1, поступила в 15:42 мск. "По предварительной информации, происходит возгорание в двухэтажном не введенном в эксплуатацию здании строительного мусора и опалубки на общей площади 100 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Со слов администрации объекта, отметили в главке, людей в здании быть не должно. "Сведений о пострадавших не поступало", - отметили в ГУ МЧС. В 16:08 пожар локализован.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, огонь охватил первый и второй этажи.

По данным открытым источников, пожар произошел в ЖК "Сильвер" недалеко от станции метро "Ботанический сад".