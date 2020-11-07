Прокуратура начала проверку после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку после гибели двух человек при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Причины крушения устанавливаются. Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручено провести проверку исполнения законодательства о безопасности полетов", - сообщила Короткова.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности заместителя Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко.

В субботу около 13:00 потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna. На борту находились два человека, оба погибли.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, у частного самолета в воздухе отказал двигатель. По предварительным данным, он загорелся. После этого борт совершил аварийную посадку в районе Новорязанского шоссе в поле. Источник уточнил, что среди погибших мужчина и женщина.