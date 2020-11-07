В Москве потушили пожар в ЖК "Сильвер"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Пожар в двухэтажном не введенном в эксплуатацию здании на северо-востоке Москвы ликвидировали. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 16:14 пожар ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

По данным главка, информация о пожаре по адресу: проезд Серебрякова, дом 11, корпус 1, поступила в 15:42 мск. Происходило возгорание строительного мусора и опалубки на общей площади 100 кв. м в двухэтажном не введенном в эксплуатацию здании. В 16:08 пожар локализовали. По данным источника ТАСС в экстренных службах, огонь охватил первый и второй этажи.

По данным открытых источников, пожар произошел в ЖК "Сильвер" недалеко от станции метро "Ботанический сад".