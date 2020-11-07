Потерпевший аварию в Подмосковье самолет летел в Рыбинск

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Легкомоторный самолет Cessna, потерпевший аварию в районе Новорязанского шоссе в Подмосковье, следовал в Рыбинск Ярославской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"Частный легкомоторный самолет совершал полет с аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области. По уточненной информации, он совершил аварийную посадку в районе Новорязанского шоссе в поле рядом с поселком Чкалово городского округа Люберцы", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, самолет совершил посадку с неисправным двигателем. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, причиной аварии стал отказ и возгорание двигателя. "Через несколько минут после вылета у самолета в воздухе загорелся двигатель. Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил машину полностью", - сказал источник.

В результате погибли пилот и его пассажирка. По данным МЧС, площадь пожара составила 5 кв. м. Возгорание потушили.