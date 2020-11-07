Ведущий ток-шоу на НТВ Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Ведущий ток-шоу "ДНК" на телеканале НТВ Александр Колтовой погиб в результате аварии самолета в Подмосковье, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"За штурвалом находился Колтовой, пассажиркой, по предварительной информации, была его жена. Оба погибли", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что полет самолета был санкционирован.

"Полет был санкционирован. У Колтового было бессрочное свидетельство частного пилота", - сообщил источник, отметив, что техническое состояние самолета было нормальным. "По крайней мере каких-то неполадок во время предполетной подготовки не было", - сказал собеседник агентства.

Начальник службы движения аэродрома Мячково Николай Максимов подтвердил, что на борту разбившегося самолета был Колтовой. Он отметил, что самолет телеведущего перед вылетом прошел все необходимые технические проверки. По словам Максимова, другие подробности ему неизвестны.

В пресс-службе телеканала также подтвердили гибель Александра Колтового и его жены в результате крушения самолета.

"С прискорбием подтверждаем, что наш коллега, ведущий проектов "ДНК" и "Звезды сошлись" Александр Колтовой и его супруга трагически погибли сегодня в результате крушения самолета в Московской области", - сказал сотрудник пресс-службы.

Александр Колтовой вел ток-шоу "ДНК" на НТВ с 2018 года. Этим летом он стал напарником Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись", заменив Оскара Кучеру. До прихода на НТВ Александр работал на телеканале "Наука 2.0", ранее работал в программе "Галилео". Ведущему был 41 год.

В июле телеведущий в одном из интервью рассказал, что имеет лицензию пилота и хотел бы приобрести свой самолет, но пока у него всего лишь 100 часов налета.

Частный легкомоторный самолет Cessna совершал полет с аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области. После вылета у него отказал и загорелся в воздухе двигатель. "Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил машину полностью. Спастись находившимся на борту не удалось", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По данным МЧС, самолет совершил аварийную посадку с неисправным двигателем в районе Новорязанского шоссе в поле рядом с поселком Чкалово городского округа Люберцы.

В новость внесены изменения (18:07 мск) - добавлен комментарий пресс-службы телеканала НТВ.