После крушения в Подмосковье легкомоторного самолета возбудили дело

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, на борту которого находился ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По факту крушения легкомоторного самолета в Люберецком районе Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сказала Марковская.

Следственно-оперативная группа продолжает работать на месте происшествия. Ведется осмотр воздушного судна и взлетной полосы, изымаются образцы топлива, техническая документация, назначены необходимые экспертизы. Полученную информацию исследуют и сопоставят с данными видеорегистраторов и другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины происходившего на борту.

Ранее начальник службы движения аэродрома Мячково Николай Максимов сообщил, что самолет Колтового перед вылетом проходил все необходимые технические проверки. В свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил, что техническое состояние самолета было нормальным.

Другой источник сообщил, что полет был санкционирован. У Колтового было бессрочное свидетельство частного пилота. Он находился за штурвалом самолета. Пассажиркой была его жена. Оба погибли.

Частный легкомоторный самолет Cessna в субботу совершал полет с аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области. После вылета у него отказал и загорелся в воздухе двигатель. Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил машину полностью. По данным МЧС, самолет совершил аварийную посадку с неисправным двигателем в районе Новорязанского шоссе в поле рядом с поселком Чкалово городского округа Люберцы. Прокуратура проводит проверку.