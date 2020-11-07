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Обновлено 

Четыре человека погибли в результате ДТП в Оренбуржье

По предварительным данным, столкнулись четыре автомобиля

ТАСС, 7 ноября. Четыре человека погибли в Оренбургской области в результате ДТП с участием четырех автомобилей, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону в субботу.

"В полицию Переволоцкого района поступило сообщение, что на трассе Оренбург - Самара у села Донецкое произошло столкновение транспортных средств. Предварительно установлено, что столкновение произошло между четырьмя транспортными средствами. В результате столкновения погибли четыре человека", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по области, столкнулись Kia Sportage, Daewoo Nexia, ВАЗ-2104 и грузовик DAF. Среди погибших - один ребенок.

В новость внесены изменения (19:59 мск) - добавлен третий абзац.

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