На месторождении "Газпром нефти" в ЯНАО обнаружили разлив нефти

ТАСС, 7 ноября. Разлив нефти на площади 200 кв. м выявили на месте пожара на внутрипромысловом нефтепроводе на Еты-Пуровском месторождении "Газпром нефти" в ЯНАО, говорится в субботу в сообщении САЦ Минэнерго.

"Обнаружен разлив нефтесодержащей жидкости. По предварительным данным, на площади около 200 кв. м", - сообщает Минэнерго.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Природоохранная прокуратура округа организовала проверку соблюдения требований законодательства, в том числе о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее в САЦ Минэнерго сообщали, что в 08:17 по московскому времени произошел порыв магистрального нефтепровода "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" с возгоранием, оно было ликвидировано в 09:50.

В "Газпром нефти" уточнили, что возгорание произошло не на магистральном нефтепроводе, а на внутрипромысловом нефтесборном трубопроводе. Пожар возник в результате разгерметизации трубопровода с последующим возгоранием, уточнили в компании, пострадавших нет.

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" - дочерняя компания "Газпром нефти" (99%). Регионы деятельности - ХМАО - Югра и ЯНАО. Предприятие разрабатывает более 30 месторождений. Еты-Пуровское месторождение разрабатывается с 2003 года, является одним из самых удаленных промыслов "Ноябрьскнефтегаза". За годы эксплуатации было добыто свыше 16,6 млн тонн нефти.