МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Пожар в гаражах в Москве потушили. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Принятыми мерами в 18:49 пожар был ликвидирован", - сказали в пресс-службе. В главке уточнили, что возгорание гаражей произошло на 82-м километре МКАД, владение 7, строение 9. Площадь пожара составила около 80 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на северо-востоке Москвы горят восемь гаражей по всей площади.