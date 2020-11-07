Совладельца ТД "Интерторг" Мушвига Абдуллаева объявили в международный розыск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Совладельца признанного в феврале банкротом торгового дома "Интерторг" Мушвига Абдуллаева объявили в международный розыск по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в правоохранительных структурах города.

"Мушвиг Абдуллаев объявлен в международный розыск", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что розыск ведется по уголовному делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

В конце 2019 года "Интерторг" начал массовое закрытие магазинов в Санкт-Петербурге и регионах СЗФО. После этого иски о признании торгового дома банкротом заявили множество юридических лиц, а Сбербанк предъявил ответчику требования более чем на 8 млрд рублей и добился ареста счетов торгового дома более чем на 570 млн рублей. В феврале 2020 года арбитраж Санкт-Петербурга признал "Интерторг" банкротом и начал процедуру конкурсного производства.

По оценке управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт- Петербургу, в 2018 году ТД "Интерторг" занимал 10,3% городского продовольственного рынка. После закрытия магазинов в Санкт-Петербурге в одном из торговых центров собрались около 400 сотрудников торговой сети с требованием погасить долги по зарплате за два месяца. Полиция по данному факту проводила проверку.