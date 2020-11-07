Два человека погибли, еще восемь ранены при нападении с ножом в Кривом Роге

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину в Кривом Роге на Украине, который нанес ножевые ранения прохожим, в результате чего два человека погибли и еще восемь ранены. Об этом сообщила в субботу пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес ножевые ранения. В результате двое лиц умерли на месте, а восемь доставлены в больницу", - сказано в сообщении. В нем уточняется, что от ранений умерли двое мужчин, а среди пострадавших - восьмилетний мальчик.

Нападавший задержан, им оказался местный житель 1983 года рождения. По факту случившегося открыто уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".