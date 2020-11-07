В Самаре задержали владельца здания, при пожаре в котором погибли четыре человека

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. В отношении жителя Самары возбудили дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Мужчина владел зданием, в котором в результате пожара погибли четыре и пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России журналистам в субботу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1963 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщили журналистам, уточнив, что задержанный - владелец здания.

На данный момент установлены личности двоих погибших - это мужчины 1998 и 2000 годов рождения. Все пять пострадавших - также мужчины, в возрасте от 19 до 43 лет, некоторые из них проживали в указанном доме по временной регистрации. "Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, проводится допрос подозреваемого, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - добавили в СК.

Пожар возник на улице Промышленности в Самаре в субботу утром, горение происходило на третьем этаже трехэтажного кирпичного здания с мансардой. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования. Земля, на которой построено здание, принадлежит частному лицу, она предназначена для индивидуального жилищного строительства.

Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, в здании расположен нелегальный хостел.