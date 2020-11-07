Три человека госпитализировали после пожара в хостеле в Самаре

ТАСС, 7 ноября. Медицинскую помощь оказали троим пострадавшим в результате пожара в трехэтажном здании в Самаре, состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое. Еще два человека получают лечение на дому, сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения области в субботу.

"Трое пострадавших госпитализированы, находятся под наблюдением медицинских работников. Им оказывается необходимая медицинская помощь. У одного пациента состояние оценивается как тяжелое, у двоих - средней степени тяжести. Двум пациентам оказана амбулаторная помощь", - сообщили в Минздраве.

По данным СУ СКР по Самарской области, на данный момент установлены личности двоих из четырех погибших - это мужчины 1998 и 2000 годов рождения. Все пятеро пострадавших - также мужчины, в возрасте от 19 до 43 лет.

Пожар возник на улице Промышленности в Самаре в субботу утром, горение происходило на третьем этаже трехэтажного кирпичного здания с мансардой. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования. Участок, на котором построено здание, принадлежит частному лицу, он предназначен для индивидуального жилищного строительства.

Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, в здании расположен нелегальный хостел.