Женщина, погибшая вместе с ведущим Колтовым при крушении самолета, не была его женой

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Женщина, погибшая при крушении самолета вместе с ведущим телеканала НТВ Александром Колтовым, не была его женой. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Погибшая женщина не является женой Колтового", - сказал собеседник агентства

Частный легкомоторный спортивный самолет в субботу совершал полет с аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области. После вылета у него отказал и загорелся в воздухе двигатель. Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил машину полностью. По данным МЧС, самолет совершил аварийную посадку с неисправным двигателем в районе Новорязанского шоссе в поле рядом с поселком Чкалово городского округа Люберцы. Владельцем самолета является бизнесмен Аркадий Грачев.

За штурвалом был Александр Колтовой, вместе с ним летела женщина, которую источники называли женой ведущего. Оба погибли. Ранее начальник службы движения аэродрома Мячково Николай Максимов сообщил, что самолет Колтового перед вылетом проходил все необходимые технические проверки. В свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил, что техническое состояние самолета было нормальным. Другой источник сообщил, что полет был санкционирован.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).