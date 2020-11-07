В Екатеринбурге возник пожар на складе

ТАСС, 7 ноября. Склад горит в Екатеринбурге на площади около 600 кв. м, информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ранее ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС сообщали, что площадь пожара составляет около 500 кв. м.

"7 ноября в 23:37 (21:37 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица 8 марта, 267. Горит здание склада, предварительная площадь - 600 кв. м. Информации о пострадавших нет", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, угрозы распространения пожара на соседние строения нет. Для координации сил и средств на месте развернут оперативный штаб. На месте пожара работают 61 человек личного состава, 19 единиц пожарно-спасательной техники.

Источник в экстренных службах сообщил, что на складе, где произошел пожар, хранится парфюмерная продукция.

"По предварительным данным, на горящем складе хранится парфюмерная продукция. В настоящее время там слышны хлопки", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (22:31 мск) - добавлена информация по тексту.