МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Пожар в здании склада в Екатеринбурге локализовали на площади 1500 кв. м, информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 00:27 (22:27 мск) пожар локализован на площади 1,5 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.

Ранее журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщали, что 7 ноября в 23:37 (21:37 мск) поступило сообщение о пожаре склада по адресу: Екатеринбург, улица 8 Марта, 267. Площадь пожара составляла около 600 кв. м, информация о пострадавших не поступала.