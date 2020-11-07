В Екатеринбурге произошло частичное обрушение склада из-за пожара

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Частичное обрушение склада с электрооборудованием, парфюмерными изделиями и бытовой химией, который горит на площади 1 500 кв. м, произошло в Екатеринбурге. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России. .

"В здании склада находятся электрооборудование, парфюмерные изделия и бытовая химия. Баллончики бытовой химии под воздействием огня издают хлопки. Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение кровли на площади 500 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что быстрому распространению огня способствовала большая горючая загрузка склада. Для тушения пожара создано три боевых участка. С целью ликвидации огня и подачи воды в очаги пожара задействован коленчатый автоподъемник. "Объявлена ликвидация открытого горения", - добавили в пресс-службе.

На месте пожара работают 61 человек личного состава, 19 единиц пожарно-спасательной техники, четыре звена газодымозащитной службы.

Вечером в субботу по улице 8 Марта, 267 на складе начался пожар, его площадь составила около 600 кв. м. Локализовать пожар удалось в 22:27 мск на площади 1,5 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.