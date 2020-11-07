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Полиция завела дело на водителя Cadillac, насмерть сбившего пару в Подмосковье

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя автомобиля Cadillac, насмерть сбившего пару в Подмосковье и попытавшегося скрыться. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Наро-Фоминске на улице Найдова-Железова водитель, управляя автомобилем Cadillac, совершил наезд на молодую пару, переходившую проезжую часть дороги в зоне действия пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия 22-летний молодой человек и 19-летняя девушка погибли на месте", - сообщила Волк.

После ДТП водитель попытался скрыться, но ему помешали это сделать другие участники дорожного движения. Водителя задержали, в отношении него возбудили уголовное дело ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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