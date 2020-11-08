Осужденный за убийство пасынка мужчина не смог обжаловать приговор в омском суде

ОМСК, 8 ноября. /ТАСС/. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Омске оставил без изменения приговор 31-летнему жителю Омской области, признанному виновным в убийстве шестилетнего пасынка, говорится в сообщении прокуратуры области. Апелляционная жалоба осужденного оставлена без удовлетворения.

Как ранее сообщал ТАСС, жителя Большереченского района Омской области задержали в сентябре 2019 года по подозрению в убийстве шестилетнего пасынка, тело которого было обнаружено в квартире матерью. Позднее суд установил, что мальчик умер от удушения в результате умышленных действий отчима. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

"Суд вышестоящей инстанции согласился с позицией прокуратуры Омской области о законности постановленного приговора и оставил его без изменения. Судебный акт вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Омский суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде одного года ограничения свободы.