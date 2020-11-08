На мусорном полигоне в пригороде Владивостока произошел пожар

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября. /ТАСС/. Пожар площадью около 1,2 тыс. кв. метров произошел на территории мусорного полигона в пригороде Владивостока. Открытое горение удалось ликвидировать, полностью его планируется потушить к утру понедельника, сообщил ТАСС в воскресенье первый заместитель генерального директора "Приморского экологического оператора" Сергей Лазарев.

"Пожар начался вечером в субботу. Пламени уже нет, по предварительной версии, произошло внутреннее возгорание, которое перекинулось на участок, который мы еще не успели засыпать. В теле полигона идет постоянный процесс внутреннего горения, температура достигает 90 градусов и, когда наружу вырывается биогаз, может возникнуть горение, например, если кто-то бросил непотушенную сигарету. Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. метров", - рассказал Лазарев.

Он уточнил, что загорелась куча мусора, которая сформировалась за четыре дня. Сейчас продолжается тление, дым разносится в сторону моря. Лазарев уточнил, что за остаток дня и ближайшую ночь планируется полностью ликвидировать пожар. По его словам, при горении мусорных полигонов пожарные машины практически бесполезны, самая главная задача - засыпать полигон землей, чтобы не допустить продвижения огня.

"Но мы с мая знаем, что нельзя, чтобы были открытые участки с мусором больше определенных площадей, поэтому у нас за два дня получается все это потушить. Если бы мы не учли прошлый опыт и у нас не было бы пересыпок, пожарных отсечек, ситуация была бы гораздо хуже", - уточнил собеседник агентства.

Лазарев отметил, что в мае на этом полигоне также произошел пожар, его площадь была гораздо больше. Этот опыт позволил принять меры, благодаря которым сейчас удается оперативно ликвидировать возгорание.