В частном доме в Подмосковье убили двух женщин и ранили ребенка

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Неизвестный убил двух женщин и ранил шестилетнюю девочку в частном доме в Подмосковье, вероятно, во время ограбления. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"7 ноября в частном доме в Солнечногорске обнаружены тела двух женщин 1976 и 1953 годов рождения (мать и дочь) с множеством колото-резаных ранений по всему телу. Также в доме обнаружена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений шеи и груди. Ребенок незамедлительно был госпитализирован в тяжелом состоянии", - сообщила Врадий.

По ее словам, злоумышленник искал ценности в доме. Возбуждено уголовное дело об убийстве, ведется розыск подозреваемого. Назначено проведение судебно-медицинских и генетической экспертиз.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области, по предварительным данным, к убийству причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, работавший в доме у потерпевших. Прокуратура взяла на особый контроль расследование уголовного дела, также проводится прокурорская проверка.