Фура и бензовоз столкнулись на трассе Красноярск - Ачинск

КРАСНОЯРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Фура и бензовоз столкнулись на федеральной трассе Красноярск - Ачинск в воскресенье утром, в результате чего один человек погиб. Сейчас трасса частично перекрыта для проезда автомобилей, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по Красноярскому краю.

"Водитель бензовоза от полученных травм скончался. Движение по трассе реверсивное, запущено по одной полосе", - сообщили в пресс-службе.

ДТП произошло около восьми часов утра по местному времени (04:00 мск) в Козульском районе Красноярского края. По предварительным данным, водитель фуры выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с бензовозом. Как уточнили ТАСС в ГИБДД, цистерна бензовоза оказалось пустой. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.