В Петербурге задержали подростка за попытку убить свою семью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб Санкт-Петербурга задержали подростка, который выстрелил из травматического пистолета в своих родителей и нанес удары ножом малолетней родственнице. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", сообщили в воскресенье в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц") в отношении несовершеннолетнего 2005 года рождения. В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД подросток был изобличен и задержан", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый в ночь на 8 ноября, находясь в квартире, на почве личных неприязненных отношений три раза ударил ножом в область шеи, живота и плеча свою малолетнюю родственницу. Девочку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, подросток взял травматический пистолет, принадлежащий его отцу, и выстрелил в область головы своей матери и в сторону своего отца.

"Довести свой преступный умысел, направленный на убийство вышеуказанных лиц, подозреваемый до конца не смог по не зависящим от него обстоятельствам, в связи с оказанием ему сопротивления со стороны отца", - пояснили в следственном управлении.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.