Одной из убитых в частном доме в Подмосковье оказалась преподаватель РЭУ имени Плеханова

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Преподаватель Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова оказалась одной из жертв грабителей, убитых в частном доме в Солнечногорском районе Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Убитой оказалась кандидат экономических наук, которая преподавала в РЭУ имени Г. В. Плеханова. В доме также находилась ее мать, которая погибла от рук грабителя, а дочь преподавателя получила ножевые ранения", - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что 7 ноября в частном доме в Солнечногорске обнаружили тела двух женщин 1976 и 1953 годов рождения (мать и дочь) с множеством колото-резаных ранений по всему телу. Также в доме обнаружили шестилетнюю девочку с множеством колото-резаных ранений шеи и груди. Ребенок незамедлительно был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По ее словам, злоумышленник искал ценности в доме. Возбуждено уголовное дело об убийстве, ведется розыск подозреваемого. Назначено проведение судебно-медицинских и генетической экспертиз.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области, по предварительным данным, к убийству причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, работавший в доме у потерпевших.