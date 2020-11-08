МАК выяснит причины крушения самолета, в котором погиб ведущий НТВ Колтовой

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию падения частного легкомоторного самолета в районе поселка Чкалово Люберецкого района Московской области, в результате которого погибли ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой, управлявший самолетом, и пассажир. Об этом в воскресенье сообщается на сайте МАК.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

Частный легкомоторный спортивный самолет в субботу совершал полет с аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области. После вылета у него отказал и загорелся в воздухе двигатель. Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил машину полностью. По данным МЧС, самолет совершил аварийную посадку с неисправным двигателем в районе Новорязанского шоссе у поселка Чкалово городского округа Люберцы. Владельцем самолета является бизнесмен Аркадий Грачев.

За штурвалом был Александр Колтовой, вместе с ним летела женщина, которую источники называли женой ведущего. Оба погибли. Начальник службы движения аэродрома Мячково Николай Максимов сообщал, что самолет перед вылетом проходил все необходимые технические проверки. В свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил, что техническое состояние самолета было нормальным. Другой источник сообщил, что полет был санкционирован.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").