Подозреваемый в убийстве преподавателя РЭУ имени Плеханова и ее матери объявлен в розыск

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Гражданин Таджикистана, подозреваемый в убийстве преподавателя Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова и ее матери, объявлен в розыск. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Подозреваемый в убийстве двух женщин и тяжелом ранении шестилетней девочки объявлен в розыск. Им оказался гражданин Таджикистана Усманов Жасуржон Абдукаримович 1994 года рождения. По предварительной информации, мужчина работал в доме у убитых", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что жертвами грабителя оказались кандидат экономических наук, которая преподавала в РЭУ, и ее мать. Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что убийство произошло 7 ноября в частном доме в Солнечногорске, где обнаружены тела двух женщин 1976 и 1953 годов рождения (мать и дочь) с множеством колото-резаных ранений по всему телу. Также в доме обнаружена 6-летняя девочка с множеством колото-резаных ранений шеи и груди. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. По ее словам, злоумышленник искал ценности в доме. Возбуждено уголовное дело об убийстве.