В Краснодаре возник пожар в одноэтажном здании

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание в одноэтажном здании в Краснодаре на площади 700 кв. м, пожару присвоили повышенный ранг сложности, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в воскресенье.

"В 11:47 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре по адресу: Краснодар, ул. Береговая. По прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание одноэтажного здания. Площадь пожара составляет около 700 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ситуация находится на контроле ГУ МЧС по краю.

По данным краевого управления МЧС, к ликвидации пожара привлекается 51 человек, задействовано 15 единиц техники, подано пять пожарных стволов.

Как уточнили ТАСС в Краснодарском краевом стрелково-спортивном клубе, в здании находятся тиры клуба, пожар произошел в одном из них.

"У нас горит один тир, пожарные тушат. Угрозы людям и [соседним] зданиям нет", - сообщил ТАСС начальник клуба Александр Зернов.