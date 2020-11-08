Открытое горение в тире ДОСААФ в Краснодаре ликвидировали

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Открытое горение в тире ДОСААФ в Краснодаре, где произошло возгорание на площади 900 кв. м, ликвидировали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в воскресенье.

"В 13:12 [объявлена] ликвидация открытого горения. Пожарные подразделения проводят проливку тлеющих очагов", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании на площади 700 кв. м в одноэтажном здании в Краснодаре поступило в 11:47, на месте работает 51 человек, задействовано 15 единиц техники. В 12:50 была объявлена локализация пожара на площади 900 кв. м.

Как сообщили ТАСС в Краснодарском краевом стрелково-спортивном клубе ДОСААФ, в здании находятся тиры клуба, пожар произошел в одном из них, угрозы другим помещениям и людям, по словам начальника клуба, нет.