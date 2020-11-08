В СК назвали основные версии катастрофы с Колтовым

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Следствие рассматривает ошибку пилотирования и неисправность самолета среди версий катастрофы, в которой погиб ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой. Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская, следственные действия на месте крушения завершаются.

"Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных - техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования", - сказала Марковская.

Сейчас проводится дополнительный осмотр места крушения самолета. Вместе с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) изымаются все фрагменты сгоревшего самолета. Они будут выложены в ангаре и исследованы. Продолжается изучение технической документации воздушного судна, полученная в ходе следствия информация будет исследована и сопоставлена с данными видеорегистраторов очевидцев авиапроисшествия, показаниями свидетелей, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины происходившего на борту.

Частный легкомоторный спортивный самолет PiperSport в субботу совершал полет с аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области. После вылета у него отказал и загорелся в воздухе двигатель. Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил машину полностью. По данным МЧС, самолет совершил аварийную посадку с неисправным двигателем в районе Новорязанского шоссе у поселка Чкалово городского округа Люберцы. Владельцем самолета является бизнесмен Аркадий Грачев.

За штурвалом был Александр Колтовой, вместе с ним была женщина, ее личность устанавливается. Оба погибли. Начальник службы движения аэродрома Мячково Николай Максимов сообщал, что самолет перед вылетом проходил все необходимые технические проверки. В свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил, что техническое состояние самолета было нормальным. Другой источник сообщил, что полет был санкционирован.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").